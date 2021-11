Ours – Spectacle 2 quai du Lénigo, 8 avril 2022, Le croisic.

Ours – Spectacle

2 quai du Lénigo, le vendredi 8 avril 2022 à 20:30

Ours Charles Souchon Chanson française Deux ans et demi après la sortie du disque « Pops », Ours est de retour à la rentrée 2021 avec un 4e album studio. Ce disque succède au succès radiophonique du titre « Jamais su danser », et à une tournée en France et au Canada où il a remporté le 1er « Prix de la Chanson Internationale de Granby ». Ces deux dernières années ont été riches d’un point de vue professionnel et personnel. Heureux papa, Ours a en effet travaillé sur la réalisation de l’album de Pauline Croze avec son compère Romain Preuss, puis sur la composition et l’écriture du « Soldat Rose 3 », et sur la signature et la co-réalisation du dernier album studio de son père, Alain Souchon, « Âme fifties » (Parlophone), avec son frère Pierre. Le nouvel album de Charles Souchon, alias Ours, a été écrit et composé entre Paris et Bruxelles. Il est co-réalisé par Marlon B (-M-, Brigitte, Juliette Armanet…). * * * Informations et billetterie Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle. Tarifs : 15,00 € (tarif plein) / 10,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR)

Public

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



