Ours mon ami – Atelier créatif Médiathèque Samuel Beckett Guérande, mercredi 3 avril 2024.

Ours mon ami – Atelier créatif Atelier créatif à la manière de Catherine Pineur : réalisation d’un ours avec la technique de la peinture à l’œuf. De 7 à 11 ans. Ours mon ami : lectures, conte, jeux, atelier, expo, … la … Mercredi 3 avril, 14h00 Médiathèque Samuel Beckett Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Atelier créatif à la manière de Catherine Pineur : réalisation d’un ours avec la technique de la peinture à l’œuf.

De 7 à 11 ans.

Ours mon ami : lectures, conte, jeux, atelier, expo, … la médiathèque fête le personnage de l’ours dans la littérature jeunesse.

Retrouvez le programme sur le site de la médiathèque.

Médiathèque Samuel Beckett Centre Culturel Athanor, 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ours-mon-ami-atelier-creatif-guerande.html »}]

CULTURE JEUNESSE