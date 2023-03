Salon VINESSENS, 4 novembre 2023, Ouroux-sur-Saône Ouroux-sur-Saône. Salon VINESSENS Salle Roger Rochet Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire

2023-11-04 – 2023-11-05 Ouroux-sur-Saône

Saône-et-Loire Ouroux-sur-Saône . Salon des vins et produits gastronomiques de terroir

Environ 35 exposants dont 30 vignerons venus de toute la France

Entrée 4€ verre gratuit

Restauration rapide sur place oenopotes71@gmail.com +33 6 22 10 35 51 Ouroux-sur-Saône

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: OUROUX SUR SAONE, Saône-et-Loire Autres Lieu Ouroux-sur-Saône Adresse Salle Roger Rochet Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire Ville Ouroux-sur-Saône Ouroux-sur-Saône Departement Saône-et-Loire Tarif Lieu Ville Ouroux-sur-Saône

Salon VINESSENS 2023-11-04 was last modified: by Salon VINESSENS Ouroux-sur-Saône 4 novembre 2023 Ouroux-sur-Saône Salle Roger Rochet Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Ouroux-sur-Saône Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire