GRAND CONCERT D’HIVER OUROUX SUR SAONE, 15 janvier 2023, OUROUX SUR SAONE. GRAND CONCERT D’HIVER Dimanche 15 janvier 2023, 14h30 OUROUX SUR SAONE Grand concert d’hiver organisé par l’Harmonie d’Ouroux-sur-Saône en duo avec l’Union Musicale de Saint Marcel. sous la direction de David Coste et Sylvain Piffaut. 45 musiciens sur scène…. OUROUX SUR SAONE , 71370 OUROUX SUR SAONE OUROUX SUR SAONE Grand concert d’hiver organisé par l’Harmonie d’Ouroux-sur-Saône en duo avec l’Union Musicale de Saint Marcel. sous la direction de David Coste et Sylvain Piffaut.

45 musiciens sur scène.

Entracte

En deuxième partie le groupe » Fanfare express »

Animation « Hyper-actuelle » fortement influencé par les brass band Américains tel que Lucky Chop/Young Blood. Les musiciens ont composé leur répertoire des morceaux les plus écoutés du moment.

Une chose est sure , vous serez surpris de découvrir ces morceaux interprétés par une Fanfare.

2023-01-15T14:30:00+01:00

2023-01-15T17:30:00+01:00

