Brasserie Ouroboros, le dimanche 24 avril à 18:00

avec : Barbecue avec O’Cab (Variété) et Dirty Boots (Blues-Rock) Restauration sur place, espace camping à proximité.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T18:00:00 2022-04-24T22:30:00

