OURK Porte de la Craffe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nancy. OURK

Porte de la Craffe, le samedi 3 juillet à 18:00

Ourk embarque toute la famille vers une exploration des métissages musicaux actuels le temps d’un concert joyeux et dansant. Présenté comme du rock tropicaliste, les trois membres du groupe croisent les influences, du krautrock à l’électro, du rock’n’roll à la cumbia, pour un dépaysement garanti !

GRATUIT

Les 2, 3 et 4 juillet prochain, venez découvrir le nouveau rendez-vous proposé par l’équipe de Nancy Jazz Pulsations autour de l’emblématique Porte de la Craffe. Porte de la Craffe Porte de la Craffe Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

