Du mardi 31 janvier 2023 au mardi 25 avril 2023

Tarif des places : 18€ / Tarif réduit (chômeurs, étudiants & moins de 26 ans) : 12€

Ourika ou le destin poignant d'une héroïne romantique noire condamnée à l'exclusion, figure féminine singulière, immortalisée par Claire de Duras en 1823.

Tiré du roman « Ourika » de Claire de Duras (1823) – égérie de la Restauration, grande amie de Chateaubriand, et première écrivaine de la littérature française à donner la parole à une femme de couleur -, le spectacle OURIKA raconte l'histoire authentique d'une petite sénégalaise, arrachée à l'esclavage puis ramenée en France à la veille de la révolution, pour être offerte à la comtesse de Beauvau qui l'élève comme sa fille au sein de l'aristocratie de la fin du 18ème siècle. La découverte une fois jeune adulte de son irréductible différence – la seule couleur de sa peau – et du rejet que cela signifie dans cette société qui lui a pourtant dispensé la meilleure éducation, la mènent au désespoir et à la mort.

La recrudescence, ces dernières années, de faits d'actualité en lien avec le racisme, l'exclusion et les discriminations en tout genre, nous a incitées à revisiter le spectacle, créé en 2016, dans une perspective plus contemporaine, et à en proposer une nouvelle approche. La mise en abîme du texte, par le truchement d'une comédienne noire d'aujourd'hui qui le redécouvre et s'y confronte pour l'incarner, permet, en effet, de mettre en valeur toute sa modernité, son intemporalité et son universalité, tout en préservant la singularité d'un destin dont le caractère tragique fait étonnamment écho à toutes les violences des sociétés contemporaines.

—————————————————————-

Autrice : Claire de Duras – Adaptation théâtrale du roman « Ourika »
Mise en scène : Elisabeth Tamaris
Interprète : Marie Plateau
Création lumière : Patrice Le Cadre
Décor et costumes : Roberto Rosello
Création musicale : Renaud Spielmann
Voix off : Gabriel Le Doze

Genre : Seule-en-scène
Tout public (dès 15 ans)
Durée du spectacle : 1h15

Théâtre Darius Milhaud
80 allée Darius Milhaud
75019 Paris

