Concert « Cuarteto Tafi » OURDIS-COTDOUSSAN Ourdis-Cotdoussan, 20 octobre 2023, Ourdis-Cotdoussan.

Ourdis-Cotdoussan,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de l’itinérance culturelle de l’agglomération Tarbes, Lourdes Pyrénées, la commune d’Ourdis-Cotdoussan accueillera le vendredi 20 octobre à 20h30 le groupe « CUARTETO TAFI ». Ce concert se déroulera dans l’église St Jacques de Cotdoussan classée au Patrimoine mondial de l’Unesco sur les chemin de St Jacques de Compostelle en France..

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . .

OURDIS-COTDOUSSAN en l’église Saint Jacques

Ourdis-Cotdoussan 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Tarbes, Lourdes Pyrénées agglomeration?s cultural itinerary, the commune of Ourdis-Cotdoussan will welcome the « CUARTETO TAFI » group on Friday October 20th at 8:30pm. The concert will take place in the church of St Jacques de Cotdoussan, a Unesco World Heritage site on the route to Santiago de Compostela in France.

En el marco del itinerario cultural de la aglomeración Tarbes, Lourdes Pirineos, el municipio de Ourdis-Cotdoussan acogerá al grupo CUARTETO TAFI el viernes 20 de octubre a las 20.30 h. El concierto tendrá lugar en la iglesia de Saint Jacques de Cotdoussan, patrimonio mundial de la UNESCO, en el camino de Santiago de Compostela (Francia).

Im Rahmen der kulturellen Wanderausstellung des Ballungsraums Tarbes, Lourdes Pyrénées empfängt die Gemeinde Ourdis-Cotdoussan am Freitag, den 20. Oktober um 20:30 Uhr die Gruppe « CUARTETO TAFI ». Das Konzert findet in der Kirche St Jacques de Cotdoussan statt, die zum Unesco-Weltkulturerbe auf dem Jakobsweg in Frankreich gehört.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT de Lourdes|CDT65