Lancement de l’Odyssée Ourcq Can’ohé Club Sevranais Sevran, 18 juin 2023, Sevran.

La précédente édition de L’Odyssée a réuni près de 400 personnes impliquées et investies avec bonne humeur à toutes les étapes de la création d’une parade aux couleurs de l’art et du sport sur les berges et sur le Canal de l’Ourcq ! Cet enthousiasme à la construction d’un project collectif nous a donné envie de faire de la « joie » le cœur de cette nouvelle édition 2023.

Selon Spinoza, philosophe du 17 e siècle, la joie nous redonne notre puissance d’agir. Elle est aussi une force qui nous permet de résister à la morosité dans ces temps difficiles. Le dimanche 18 juin entrons en résistance par la joie !

Lors de cette journée qui permettra de préparer la parade de L’Odyssée du 16 septembre, nous vous proposons de nous mettre en mouvement dans une célébration joyeuse et collective.

Nous commencerons par nettoyer les berges du canal, afin de pouvoir évoluer dans un environnement sain. Nous serons ensuite convié·es à des ateliers artistiques et sportifs menés par le groupe GONGLE et DARKTRAINING, pour mettre nos corps et nos esprits en mouvement. Puis il sera temps d’entrer dans la Tente de le Joie, un dispositif scénographique ludique construit lors d’ateliers participatifs au sein duquel nous récolterons votre parole. Et puisqu’il n’y a pas de célébration sans un repas partagé, nous vous proposons un barbecue dans le jardin de l’Ourcq Can’Ohe Club. Ce sera aussi l’occasion de vous essayer à la pratique du canoe et du kayak.

Programme de la journée

9h : Accueil autour de la Tente de la Joie, à l’Ourcq Can’Ohe Club

9h15 : Nettoyage des berges

11h : Ateliers artistiques et sportifs avec GONGLE et DARKTRAINING

13h : Ouverture de la Tente de la Joie et barbecue

15h : Initiation au canoe / kayak

Rendez-vous le dimanche 18 juin à 9h à l’Ourcq Can’Ohe Club Sevranais

Ourcq Can'ohé Club Sevranais 31B boulevard de la République, 93270 Sevran Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T09:00:00+02:00 – 2023-06-18T17:00:00+02:00

© la Poudrerie – Théâtre des habitants