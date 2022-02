« Oural. A la poursuite de l’automne » Centre de Russie pour la science et la culture Catégorie d’évènement: Paris

Centre de Russie pour la science et la culture, le lundi 28 mars à 18:00

**28 mars | 18:00** _Ciné-club «L’oiseau de feu»._ **Film documentaire scientifique « Oural. A la poursuite de l’automne »** Rencontre avec le célèbre voyageur français **Cédric Gras** (à la MRSC) et des scientifiques russes, experts sur l’Oural : voyageur, blogueur et photographe **Oleg Tchégodaev** et géographe, membre de la branche de la Société russe de géographie à l’Oural **Olga Gourievskikh** (en ligne). _En russe et en français._ Sur le site-web et dans la salle de conférence de la MRSC [Entrée sur inscription préalable.](https://my.weezevent.com/oural-a-la-poursuite-de-lautomne) [Appuyez ici pour vous inscrire en ligne.](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7MKd06UiTLOikWvZrFLN3w)

Centre de Russie pour la science et la culture 61 rue Boissière Paris

2022-03-28T18:00:00 2022-03-28T19:30:00

