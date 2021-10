Montagnac Montagnac Hérault, Montagnac OURAGAN Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Montagnac

OURAGAN Montagnac, 20 novembre 2021

2021-11-20 14:30:00 – 2021-11-20

Montagnac Hérault Montagnac Elle va de ville en ville, de place en place, tirant sa maison à bout de bras. Sa maison, mais qu’est-ce donc ? Une carriole ? Une cabine ? Une énigme, une chimère. Faite de bouts.

Elle est là, dans le monde, il faut bien qu’elle soit quelque part puisqu’elle existe. Alors elle est là, sur la place, elle fait ses petites affaires, toute seule, c’est Diogène dans son tonneau. Mais les autres sont là eux aussi, qui la regardent trafiquer sa chimère de maison. Cette chimère roulante, matière à jeu, a été le point de départ du processus d’improvisations de la comédienne Marie-Pierre Loncan.

Ouragan, c’est cette tentative, dire son histoire sans avoir les mots pour le faire, mais le faire quand-même, joyeusement, généreusement, et peu importe, l’important c’est d’être là, dans cette tentative, à partager ces énigmatiques souvenirs mélangés, qui sont autant d’instants d’humanité. Cette chimère roulante, matière à jeu, a été le point de départ du processus d’improvisations de la comédienne.

