Venez célébrer la St Patick la plus green de Paris à la REcyclerie avec l’association Paris Beer Club le jeudi 17 mars, de 19h à minuit ! Au programme : 3 brasseries parisiennes et Amertume aux platines pour une session Indie Dance / Italo Disco Venez célébrer la St Patick la plus green de Paris à la REcyclerie avec l’association Paris Beer Club le jeudi 17 mars, de 19h à minuit ! Au programme : 3 brasseries parisiennes et Amertume aux platines pour une session Indie Dance / Italo Disco Les brasseries : info à venir très vite DJ SET Amertume ( MINITEL / Funki Safari ) Co-fondateur du média MINITEL et faisant parti du collectif Funki Safari , il est partisan de sets hybrides, aime surprendre et jouer aussi bien des pépites Italo Disco ou indie dance que de la New Wave ou des édits des années 80 et 90. https://soundcloud.com/minitelofc Paris Beer Club Association créée en 2010 qui souhaite valoriser l’artisanat brassicole et indépendant, avec notamment l’organisation du Paris Beer Festival ainsi que d’événements qui mettent en avant tout l’année la richesse, les valeurs et les saveurs de la bière artisanale. https://www.parisbeerclub.fr/ PASS VACCINAL Cet évènement est soumis au Pass vaccinal, merci de présenter une des preuves suivantes : Un certificat de vaccination complet Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois INFORMATIONS PRATIQUES Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos www.larecyclerie.com C’est où ? 83 boulevard Ornano 75018 Paris Comment venir ? Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt Bus : 85 et 56 Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard Les horaires de la REcyclerie Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00 Vendredi : 8:00 – 02:00 Samedi : 11:00 – 02:00 Dimanche : 11:00 – 22:00 Programmation : programmation@larecyclerie.com 1 piment – un moment doux, pour découvrir et prendre part au changement CHEERS La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018 Contact : contact@larecyclerie.com https://fb.me/e/2vEOFVS1y https://www.facebook.com/larecyclerie2/ Date complète :

