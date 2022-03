OUR COMMON HERITAGE EXPO SPINCOURT Spincourt Spincourt Catégories d’évènement: Meuse

Spincourt Meuse Spincourt L’exposition internationale Our Common Heritage s’arrêtera à Spincourt après être passée à Sarrebrück, Liège, Verdun… Venez faire une visite dans le temps entre années folles et folies de guerre. Un parcours immersif 3D inédit et grandiose vous plonge dans la création de l’Europe à travers 5 périodes, à l’aide d’immenses vidéos d’archives, de jeux de miroirs et d’animations pour un événement inoubliable. Vous découvrirez également une installation de 5 albums photos monumentaux qui reprendront chacun une période de l’Histoire, comme des souvenirs des habitants de l’Europe au sujet de ces période. Comment a-t-vécu ces périodes en Meuse? En Allemagne? En Belgique? Au Luxembourg? Que reste-t-il de ces souvenirs? • ALBUM 1 : La Belle Epoque (avant 1914)

• ALBUM 2 : La Première Guerre mondiale (1914 – 1918)

• ALBUM 3 : Les Années Folles (1919 – 1939)

• ALBUM 4 : La Seconde Guerre mondiale (1939 – 1945)

• ALBUM 5 : L’Europe de la Paix. (Après 1945) Vous pouvez également déposer vos souvenirs sur la plateforme https://www.expo.landofmemory.eu/. +33 3 29 85 95 44 https://www.expo.landofmemory.eu/ Land of Memory

