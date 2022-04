Our colour reflection de Liz West Châteaugiron, 9 juillet 2022, Châteaugiron.

Our colour reflection de Liz West Centre d’art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron

2022-07-09 – 2022-09-18 Centre d’art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron

COULEURS ET ESPACE

700 miroirs colorés animés par les rayons du soleil tapissent le sol et projettent sur l’architecture un décor sensible mais flamboyant. L’atmosphère créée laisse place à une déambulation illusoire. Transformation de l’espace et perturbation de la vision sont de mises.

Horaires d’ouverture :

Le mercredi et le vendredi : de 14h à 17h

Le jeudi : de 11h à 13h

Le samedi : de 11h à 13h et de 14h à 18h

Le dimanche : de 11h à 13h et de 14h à 18h

Fermé le 14 juillet.

https://www.les3cha.fr/

COULEURS ET ESPACE

700 miroirs colorés animés par les rayons du soleil tapissent le sol et projettent sur l’architecture un décor sensible mais flamboyant. L’atmosphère créée laisse place à une déambulation illusoire. Transformation de l’espace et perturbation de la vision sont de mises.

Horaires d’ouverture :

Le mercredi et le vendredi : de 14h à 17h

Le jeudi : de 11h à 13h

Le samedi : de 11h à 13h et de 14h à 18h

Le dimanche : de 11h à 13h et de 14h à 18h

Fermé le 14 juillet.

Centre d’art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron

dernière mise à jour : 2022-03-08 par OT – CHATEAUGIRON