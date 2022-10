Oups

Oups, 14 octobre 2022, . Oups



2022-10-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-15 EUR C’est l’histoire d’un homme, Jacques, qui met un peu de piment dans sa vie.

C’est l’histoire d’une femme, Jacqueline, qui ne veut pas perdre son mari.

C’est l’histoire d’une Maitresse, Michèle, qui essaie d’échapper à sa triste vie.



C’est une histoire d’amour triangulaire, dans laquelle Jacqueline apprend que son mari a une relation avec une autre qu’elle et elle décide de leur tendre un piège. Elle sait que son mari attend son départ de la maison pour recevoir sa maitresse. Alors, elle feint une dispute avec sa collègue de boulot pour rester au domicile conjugal et compte jouir de la situation.

Elle prétend qu'elle attend la visite d'une femme de ménage et heureusement pour elle, Michèle, joueuse également, va sauter sur l'occasion pour faire sa connaissance… Oups : expression employée juste avant que les problèmes arrivent…

