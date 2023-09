JEUX DE CARTES ET SOCIETE Oupia Catégories d’Évènement: Hérault

Oupia JEUX DE CARTES ET SOCIETE Oupia, 18 octobre 2023, Oupia. Oupia,Hérault Jeux de cartes .

Rami et belote, Scrabble et Rummikub possibles..

2023-10-18 18:00:00 fin : 2023-10-18 20:00:00. EUR. Oupia 34210 Hérault Occitanie



Card games.

Rummy and Belote, Scrabble and Rummikub available. Juegos de cartas.

Rummy y Belote, Scrabble y Rummikub disponibles. Kartenspiele.

Rommé und Belote, Scrabble und Rummikub möglich. Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Oupia Autres Adresse Ville Oupia Departement Hérault Lieu Ville Oupia latitude longitude 43.29138;2.76646

Oupia Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oupia/