Oumou Sangaré / Théo Ceccaldi « No Borders #1 » Grande Halle de la Villette, 6 septembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

28 €

Placement libre assis

Une soirée sans frontières, aux quatre coins du monde, qui s’ouvrira avec les époustouflants frères Ceccaldi accompagnés de quatre voix, avant de laisser place à la reine de la musique malienne dont le cœur balance entre Timbuktu et les Etats-Unis.

1/ Théo Ceccaldi « No Borders #1 »

Nouvelle aventure pour le violoniste Théo Ceccaldi et son frère violoncelliste Valentin qui, en parallèle de leur formation éthio-parisienne Kutu, s’entourent là encore de voix inspirées, d’ici et d’ailleurs : le compagnon de route et touche à tout Sofiane Saidi, l’ardente Emma Lamadji, issue du gospel, l’artiste franco-vénézuélienne La Chica, qui enchaîne les succès depuis la parution de son titre « Oasis » en 2017, et enfin la très raffinée singer-songwriter folk et mandoliniste Anna Majidson. Là où Kutu propose une musique dense, électrique, No Borders fait le choix de l’acoustique avec comme seuls instruments les cordes des deux prodigieux frères Ceccaldi qui offrent des arrangements en contrepoint, sur le vif, et au cœur desquels Théo improvise avec le brio, la virtuosité et l’inspiration qu’on lui connaît.

2/ Oumou Sangaré

La reine de la musique malienne de retour sur les scènes du monde pour présenter le répertoire de son dernier album en date, Timbuktu, enregistré pendant le confinement, alors qu’elle était aux Etats-Unis : un disque qui a donc été en grande partie conçu à distance, de chaque côté de l’Atlantique. Entourée de Pascal Danaë, producteur et guitariste du groupe Delgrès, Oumou Sangaré développe une musique enracinée dans cette terre mythique de Timbuktu ­— celle d’Ali Farka Touré — avec la présence de quelques guitares slides qui peuvent évoquer la douce mélancolie des Appalaches ou la moiteur du bayou. Le tout arrangé avec un immense raffinement, oscillant entre compositions électriques, dansantes, et interludes acoustiques : Oumou Sangaré, à son sommet, comme toujours.

Grande Halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26882/oumou-sangare-no-borders-ceccaldi contact@philharmoniedeparis.fr https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26882/oumou-sangare-no-borders-ceccaldi

