Oumou Sangaré Le Grand Sud, 23 octobre 2021, Lille.

Oumou Sangaré

Le Grand Sud, le samedi 23 octobre à 20:00

Depuis 2001, la louche d’or pose ses marmites dans le quartier de Wazemmes. Au menu depuis plusieurs semaines : pas de festival comme au 1er mai, mais de la soupe évidemment, des concerts, spectacles et ateliers pour fêter 20 années loufoques et joyeuses. Participez ici à la clôture épicée d’un d’anniversaire nomade, qui a voyagé tout un mois dans les quartiers de Lille et d’ailleurs, en compagnie de la très grande Oumou Sangaré, star mondiale originaire du Wassoulou, région à cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d’Ivoire. Une icône pop qui partagera une version acoustique et généreuse de « Mogoya » : un grand moment d’authenticité et d’émotion. >>> Pass sanitaire et réservation indispensables (ouverture des portes 19h30 – concert à 20h)

Gratuit, sur réservation

Soirée de clôture “À la soupe ! : les 20 ans de la Louche d’Or”

Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00