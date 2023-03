Oumou Sangare LE NOUVEAU CAP, 10 juin 2023, AULNAY SOUS BOIS.

Oumou Sangare LE NOUVEAU CAP. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 20:30 (2023-06-10 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Oumou Sangaré porte haut les valeurs humanistes et son combat pour l’émancipation féminine. Diva des sans-voix et icône majestueuse, la chanteuse malienne renoue avec les rythmes dansants et les mélodies lancinantes de la tradition wassoulou pour enchanter une Afrique aussi ancestrale que contemporaine. Élevée au grade de Commandeur de l’Ordre National du Mali, faite Chevalier des Arts et des Lettres de la République Française, Oumou est devenue Ambassadrice de bonne volonté de la F.A.O. (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) en 2003 après avoir reçu le prix de l’UNESCO deux ans plus tôt. Oumou Sangaré démontre une nouvelle fois son talent, sa passion et son savoir au service de la résilience, de l’espoir et de la positivité.

LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS 56, rue Auguste Renoir Seine-Saint-Denis

