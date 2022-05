Oumou Sangaré Arles, 15 juillet 2022, Arles.

Oumou Sangaré Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles

2022-07-15 22:30:00 22:30:00 – 2022-07-15 00:00:00 00:00:00 Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

Arles Bouches-du-Rhône

Diva des Sans-voix, égérie féministe, icône noire citoyenne du monde, femme d’affaires couronnée de succès récemment sacrée « Légende africaine » ou simplement « Maman Oumou » pour ses fans, elle incarne La femme libre et moderne. Avec Timbuktu, son tout dernier album, cette artiste singulière donne voix à ses inquiétudes pour son pays et plonge avec sensibilité dans ses états d’âmes… Un blues intime et inspiré sur les rythmes chatoyants et toujours aussi entraînants de son Wassoulou natal !

+33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/oumou-sangare-8397

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles

