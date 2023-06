Visite atelier tourneur sur bois Oumey gare Raucoules, 6 juillet 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

De 14h à 18h découvrez l’atelier de Michel Defour, tourneur sur bois. Démonstration.

2023-07-06 à ; fin : 2023-08-31

Oumey gare

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 2pm to 6pm discover the workshop of Michel Defour, woodturner. Demonstration

De 14.00 a 18.00 h, visite el taller de Michel Defour, tornero de madera. Demostración

Von 14:00 bis 18:00 Uhr Entdecken Sie die Werkstatt des Holzdrehers Michel Defour. Vorführung

