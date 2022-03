OÜM Le Monfort théâtre, 29 juin 2022, Paris.

Fouad Boussouf (directeur du Centre Chorégraphique National du Havre) rend hommage à la diva égyptienne Oum Kaltoum en lui faisant rencontrer, sur scène, les mots du poète persan Omar Kayyam et le corps de ses danseurs.

Après Transe en 2013 et Näss en 2018, Fouad Boussouf clôture avec Oüm cette trilogie sur le monde arabe et rend hommage à la rencontre – à mille ans d’écart – entre la diva égyptienne Oum Kalthoum et le poète persan Omar Khayyam.

Très présentes dans le paysage sonore de son enfance, les chansons d’Oum Kalthoum l’accompagnent partout. Cette voix, cette émotion poétique et musicale, ces sentiments – des plus intériorisés aux plus exacerbés – lui deviennent familiers.

En s’intéressant plus tard au sens de ses textes, il découvre les Quatrains d’Omar Khayyam, poète persan du 11e siècle. Véritable ode au présent, ce poème puise sa force dans le rapport au plaisir, à la délectation, à l’exaltation et à l’amour.

Ces sentiments et états s’imposent alors comme la source de cette nouvelle création. Sur le plateau, et notamment grâce à la musique live, les corps des interprètes donnent vie à une transe intemporelle où chant, poésie, danse et musique s’unissent pour célébrer le temps présent.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

