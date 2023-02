OUM-HALS LE VIRTUOZ CLUB VILLENEUVE LA GARENNE Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Villeneuve-la-Garenne

OUM-HALS LE VIRTUOZ CLUB, 17 février 2023, VILLENEUVE LA GARENNE. OUM-HALS LE VIRTUOZ CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. AIRIE DE VILLENEUVE LA GARENNE présente ce concert Entre les mélodies traditionnelles et arabisantes chantées par Oum et les trouvailles électroniques assemblées par M-Carlos, l’expérience vaut le détour. Le groove du producteur natif de Santiago de Cuba porte la voix aérienne de la diva de Casablanca. Le concept de Hals (états d’âmes) se décline en sept pièces correspondant à autant d’émotions : peur, désir, confusion, acceptation, vérité, rêve et empathie. Tout s’enchaîne avec évidence dans une atmosphère spatiale de rêve éveillé. Passant du trip-hop obsédant au saxophone jazz, les mélodies troublantes, la puissante voix de Oum se faufilent entre les machines, évoquant Transglobal Underground ou le Morcheeba des débuts. Planant et dansant à la fois ! OUM OUM Votre billet est ici LE VIRTUOZ CLUB VILLENEUVE LA GARENNE 3, rue Pierre Brossolette Hauts-de-Seine AIRIE DE VILLENEUVE LA GARENNE présente ce concert Entre les mélodies traditionnelles et arabisantes chantées par Oum et les trouvailles électroniques assemblées par M-Carlos, l’expérience vaut le détour. Le groove du producteur natif de Santiago de Cuba porte la voix aérienne de la diva de Casablanca. Le concept de Hals (états d’âmes) se décline en sept pièces correspondant à autant d’émotions : peur, désir, confusion, acceptation, vérité, rêve et empathie. Tout s’enchaîne avec évidence dans une atmosphère spatiale de rêve éveillé. Passant du trip-hop obsédant au saxophone jazz, les mélodies troublantes, la puissante voix de Oum se faufilent entre les machines, évoquant Transglobal Underground ou le Morcheeba des débuts. Planant et dansant à la fois ! .15.0 EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Villeneuve-la-Garenne Autres Lieu LE VIRTUOZ CLUB Adresse 3, rue Pierre Brossolette Ville VILLENEUVE LA GARENNE Tarif 15.0-15.0 lieuville LE VIRTUOZ CLUB VILLENEUVE LA GARENNE Departement Hauts-de-Seine

LE VIRTUOZ CLUB VILLENEUVE LA GARENNE Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-la-garenne/

OUM-HALS LE VIRTUOZ CLUB 2023-02-17 was last modified: by OUM-HALS LE VIRTUOZ CLUB LE VIRTUOZ CLUB 17 février 2023 LE VIRTUOZ CLUB VILLENEUVE LA GARENNE

VILLENEUVE LA GARENNE Hauts-de-Seine