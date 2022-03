Oüm – Fouad Boussouf – Compagnie Massala Espace culturel Boris Vian, 15 mars 2022, Les Ulis.

Espace culturel Boris Vian, le mardi 15 mars à 20:30

??̈? ? / Fouad Boussouf – Cie Massala – Espace Culturel Boris Vian – Les Ulis ??̈? rend hommage à Oum Kalthoum, diva ultra moderne qui improvisait pendant des heures, s’habillait en homme si elle le souhaitait et à Omar Khayyam, poète persan du XIe siècle qui célébrait l’ivresse, la transe et l’amour. La voix et la puissance de la diva, les recherches du poète mathématicien sur la notion de poids, d’équilibre et de temps, sont pour la danse autant de bases d’inspirations fondatrices et précieuses. ??̈? c’est aussi et surtout des corps qui vibrent ensemble au gré des injonctions de la musique live, abolissant les frontières stylistiques, ouvrant la voie à l’improvisation et à l’enivrement tout en explorant la singularité de chaque danseur. Distribution : Chorégraphe : Fouad Boussouf Assistant chorégraphe : Sami Blond Danseurs : Nadim Bahsoun, Sami Blond, Mathieu Bord, Loïc Elice, Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand Création musicale : Mohanad Aljaramani (oud, percussion, chant), Lucien Zerrad (guitare, oud) Arrangements sonores : Marion Castor et Lucien Zerrad Dramaturgie : Mona El Yafi Scénographie : Raymond Sarti Costumes : Anaïs Heureaux Création lumière : Fabrice Sarcy « Superposition de danses au sol et de tracés verticaux de grande finesse, chaînes de corps et jeu avec leur poids, explosions de mouvements radicaux et presque violents… C’est à une transe éclairée que danseurs et musiciens nous convient. (…) Porté par la force d’un rite contemporain, Oüm pourrait bel et bien devenir une pièce culte. » DANSER CANAL HISTORIQUE – Thomas Hahn Lien billetterie : [[http://www.lesulis.fr/1413/rservation-de-spectacle-boris-vian.htm](http://www.lesulis.fr/1413/rservation-de-spectacle-boris-vian.htm)](http://www.lesulis.fr/1413/rservation-de-spectacle-boris-vian.htm) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

Vous aimez la musique en live, la poésie et la force des mouvements d’ensemble ? Oum est la pièce à ne pas manquer ! Découvrez ce chef-d’œuvre par le chorégraphe reconnu Fouad Boussouf.

Espace culturel Boris Vian 1 Rue du Morvan, 91940 Les Ulis Les Ulis Périgord Essonne



2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T21:30:00