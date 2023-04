Tachkent 7 rue Orsel, 4 juillet 2023, Oullins.

De Rémi De Vos, mise en scène Dan Jemmett, avec Hervé Pierre, Clotilde Mollet, Valérie Crouzet et Grégoire Ostermann. À découvrir durant les Nuits de Fourvière 2023..

2023-07-04 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 21:15:00. EUR.

7 rue Orsel Théâtre de la Renaissance

Oullins 69600 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



By Rémi De Vos, directed by Dan Jemmett, with Hervé Pierre, Clotilde Mollet, Valérie Crouzet and Grégoire Ostermann. To be discovered during the Nuits de Fourvière 2023.

De Rémi De Vos, dirigida por Dan Jemmett, con Hervé Pierre, Clotilde Mollet, Valérie Crouzet y Grégoire Ostermann. A descubrir durante las Nuits de Fourvière 2023.

Von Rémi De Vos, Inszenierung Dan Jemmett, mit Hervé Pierre, Clotilde Mollet, Valérie Crouzet und Grégoire Ostermann. Zu sehen während der Nuits de Fourvière 2023.

