No way, Veronica, ou nos gars ont la pêche 7 rue Orsel, 23 juin 2023, Oullins.

Entre parodie de film d’horreur et comédie de genre, No Way, Veronica, ou nos gars ont la pêche met le feu à la banquise ! À découvrir aux Nuits de Fourvière 2023..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

7 rue Orsel Théâtre de la Renaissance

Oullins 69600 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Between horror movie parody and genre comedy, No Way, Veronica, ou nos gars ont la pêche sets the ice floe on fire! To be discovered at the Nuits de Fourvière 2023.

Entre la parodia del cine de terror y la comedia de género, No Way, Veronica, ou nos gars ont la pêche incendia la bolsa de hielo A descubrir en las Nuits de Fourvière 2023.

Zwischen Horrorfilmparodie und Genrekomödie: No Way, Veronica, ou nos gars ont la pêche setzt die Eisscholle in Brand! Zu entdecken bei den Nuits de Fourvière 2023.

