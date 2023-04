Spectacle fait maison Impasse de l’étang, 5 mai 2023, Oulches.

Un spectacle filé au hasard des rencontres, mêlé au grand air du chemin, où tout est laissé libre et surtout remis à la route..

Vendredi 2023-05-05 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

Impasse de l’étang

Oulches 36800 Indre Centre-Val de Loire



A show spun by chance encounters, mixed with the fresh air of the road, where everything is left free and above all put back on the road.

Un espectáculo hilado por encuentros fortuitos, mezclados con el aire fresco de la carretera, donde todo se deja libre y sobre todo se vuelve a poner en marcha.

Eine Aufführung, die aus zufälligen Begegnungen gesponnen und mit der frischen Luft des Weges vermischt wurde, wo alles frei gelassen und vor allem wieder auf den Weg gebracht wird.

Mise à jour le 2023-04-21 par Destination Brenne