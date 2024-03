Ouistreham sensations Centre Les Marines Ouistreham, lundi 12 août 2024.

Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 12 – 25 août Centre Les Marines

12 août 2024

25 août 2024

PADDLE OU CHAR A VOILE 1 séance pour les séjours de 7 jours et 2 séances pour les séjours de 14 jours, dans l’eau ou sur la plage en face du centre « Les Marines », pour découvrir ou se perfectionner.

POUR TOUS (selon la durée du séjour)

PARC AVENTURE : 1 journée complète dans un parc nature et aventure près de Caen, sur le site Eole Aventure. Au programme des sensations fortes : pour les 10/12 ans 1 journée incroyable avec le parcours sensations (1 descente en tyrolienne et 1 séance d’accrobranche) et 1 séance d’Aquapark : des structures gonflables sur le lac… à toi de nager vers la structure, d’y ramper, grimper, de sauter dans l’eau, recommencer et surtout beaucoup rigoler… .En plus pour les 13/15 ans 1 séance de Téléski et de Body Jump et Aquapark.

CAEN : 1 sortie à Caen avec une activité Laser Game

Pour les séjours de 7 jours, en fonction des semaines, sortie au Parc aventure Eole (semaine 1, 2, 4 et 6) ou sortie à Caen laser game (semaine 3, 5 et 7). Atelier autour du vent, autour de la citoyenneté (plage du débarquement, bunker…)

Découverte du littoral : pêche à pied, mise en place d’un aquarium, observation, laisse de mer. Le site privilégié, à 100 m de la plage, dans une station balnéaire dynamique, permettra de profiter des temps calmes de la plage (baignade, sports collectifs…), pêche à pied, et de nombreuses festivités organisées à Ouistreham.

Centre Les Marines 29, avenue Casimir Delavigne 14150 Ouistreham