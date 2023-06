Qu’Artiers animés Ouistreham Ouistreham, 16 août 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le festival d’art de rue revient cet été ! Rendez-vous tous les mercredis dans un endroit différent de la Ville, à 18h. Le 16 août, venez découvrir « La Gardienne » au Phare, dès 9 ans..

2023-08-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-16 . .

Ouistreham Phare

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The street art festival is back this summer! Every Wednesday at 6 p.m. in a different part of town. On August 16, come and discover « La Gardienne » at the Lighthouse, for ages 9 and up.

Este verano vuelve el festival de arte callejero Cada miércoles a las 18.00 h en un lugar diferente de la ciudad. El 16 de agosto, venga a descubrir « La Gardienne » en el Faro, para niños a partir de 9 años.

Das Straßenkunstfestival kehrt diesen Sommer zurück! Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 18 Uhr an einem anderen Ort in der Stadt. Am 16. August erleben Sie « La Gardienne » im Leuchtturm, ab 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité