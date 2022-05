Ouistreham Marche-Course pour l’éducation, 9 juillet 2022, .

Ouistreham Marche-Course pour l’éducation

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09

Venez participer à la marche-course autour des sites touristiques et historiques de Ouistreham Riva-Bella et aider l’association « AKPADENOU – Education Pour Tous au Bénin », à financer des projets liés à l’éducation des enfants et au soutien aux femmes démunis du Bénin en Afrique.

Circuit pour la course à pied, 9.5km, circuit pour la marche 6,40km.

Vente de ticket de Tombola et de nombreux lots à gagner. Des animations prévues tout au long du parcours.

Les recettes permettront de financer la rénovation de la bibliothèque de Kpomassè inaugurée en 2012 et qui a été détruite par un orage en 2018.

