OUISTREHAM Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

OUISTREHAM Cinéma d’Erquy, 4 février 2022, Erquy. OUISTREHAM

Cinéma d’Erquy, le vendredi 4 février à 20:30

Duree : 1h 46min Réalisateur :Emmanuel Carrère Interprètes :Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Évelyne Porée, Patricia Prieur Synopsis : Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. drame français Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

OUISTREHAM Cinéma d’Erquy 2022-02-04 was last modified: by OUISTREHAM Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 4 février 2022 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor