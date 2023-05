La laisse de mer et les oiseaux du littoral Lieu de rdv transmis à la réservation, 29 août 2023, Ouistreham.

Découverte de la laisse de mer et des oiseaux du littoral lors d’une balade à marée basse.

Lieu de RDV transmis à la réservation.

Prévoir des chaussures adaptées.

* Compte-tenu du contexte sanitaire au moment de l’animation et des protocoles afférents, le nombre de participants pourra être réduit ou l’animation pourra être annulée..

2023-08-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-29 16:00:00. .

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Discovery of the seashore and the birds of the coast during a walk at low tide.

Meeting point will be communicated upon reservation.

Please bring adapted shoes.

* Taking into account the sanitary context at the time of the animation and the related protocols, the number of participants could be reduced or the animation could be cancelled.

Descubrimiento de la orilla del mar y de las aves de la costa durante un paseo con marea baja.

Punto de encuentro por confirmar previa reserva.

Se ruega traer calzado adecuado.

* Debido a la situación sanitaria en el momento de la actividad y a los protocolos correspondientes, el número de participantes puede reducirse o la actividad puede cancelarse.

Entdecken Sie bei einem Spaziergang bei Ebbe die Seeleinen und die Vögel der Küste.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

Angemessenes Schuhwerk vorsehen.

* Aufgrund der Gesundheitslage zum Zeitpunkt der Veranstaltung und der damit verbundenen Protokolle kann die Teilnehmerzahl reduziert oder die Veranstaltung abgesagt werden.

