Petit tour à la Pointe du Siège Lieu de rdv transmis à la réservation, 26 août 2023, Ouistreham.

Dunes, bois, pelouses et vasières sont autant de milieux différents que l’on retrouve sur cette flèche de sable ou faune et flore prospèrent à deux pas seulement de la ville.

Lieu de RDV transmis à la réservation.

Prévoir des chaussures adaptées.

* Compte-tenu du contexte sanitaire au moment de l’animation et des protocoles afférents, le nombre de participants pourra être réduit ou l’animation pourra être annulée..

2023-08-26 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-26 16:30:00. .

Lieu de rdv transmis à la réservation

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Dunes, woods, lawns and mudflats are as many different environments that can be found on this sandy spit where fauna and flora thrive just a few steps from the city.

Meeting point will be communicated upon reservation.

Please bring adapted shoes.

* Due to the health context at the time of the animation and the related protocols, the number of participants may be reduced or the animation may be cancelled.

Dunas, bosques, praderas y marismas son sólo algunos de los diferentes entornos que se encuentran en este arenal donde la flora y la fauna prosperan a tiro de piedra de la ciudad.

El punto de encuentro se comunicará previa reserva.

Se ruega llevar calzado adecuado.

* Debido a la situación sanitaria en el momento del evento y a los protocolos correspondientes, el número de participantes puede reducirse o el evento puede cancelarse.

Dünen, Wälder, Grasland und Watt sind die verschiedenen Lebensräume, die man auf dieser Sandbank findet, wo Flora und Fauna nur einen Steinwurf von der Stadt entfernt gedeihen.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

Bitte geeignetes Schuhwerk mitbringen.

* Aufgrund der Gesundheitslage zum Zeitpunkt der Veranstaltung und der damit verbundenen Protokolle kann die Teilnehmerzahl reduziert oder die Veranstaltung abgesagt werden.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité