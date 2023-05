Atelier pour enfant : modelage terre glaise sur le thème des animaux marins Bureau d’Information Touristique de Ouistreham, 19 juillet 2023, Ouistreham.

Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier sur le thème des animaux marins pour les enfants à partir de 5 ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham.

Les artistes en herbe pourront s’adonner au modelage avec de la terre glaise et créer de leurs mains des dauphins, tortues ou encore poissons tout droit sortis de leur imagination.

Des adultes accompagnant les enfants peuvent participer ( atelier 4 mains) sans obligation..

2023-07-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-19 17:00:00. .

Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Véronique Foucher, artist-engraver offers a workshop on the theme of marine animals for children from 5 years old, at the tourist information office of Ouistreham.

The budding artists will be able to model with clay and create with their hands dolphins, turtles or fish straight out of their imagination.

Adults accompanying children can participate (4 hands workshop) without obligation.

Véronique Foucher, artista y grabadora, propone un taller de animales marinos para niños a partir de 5 años en la oficina de turismo de Ouistreham.

Los artistas en ciernes podrán probar a modelar con arcilla y crear delfines, tortugas o peces sacados directamente de su imaginación.

Los adultos que acompañen a los niños pueden participar (taller a 4 manos) sin compromiso.

Die Künstlerin Véronique Foucher bietet im Touristeninformationsbüro von Ouistreham einen Workshop zum Thema Meerestiere für Kinder ab 5 Jahren an.

Die angehenden Künstler können sich dem Modellieren mit Ton widmen und mit ihren Händen Delfine, Schildkröten oder auch Fische erschaffen, die ihrer Fantasie entsprungen sind.

Erwachsene, die die Kinder begleiten, können ohne Verpflichtung teilnehmen (4-Hand-Workshop).

