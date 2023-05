A la découverte du Bois du Caprice Lieu de rdv transmis à la réservation, 23 juin 2023, Ouistreham.

Avec ses 80 ha ombragés répartis sur les communes de Saint-Aubin d’Arquenay, Colleville-Montgomery et de Ouistreham, le bois du Caprice abrite une flore intéressante et une faune variée à moins d’un kilomètre de la plage.

Lieu de RDV transmis à la réservation.

Prévoir des chaussures adaptées.

* Compte-tenu du contexte sanitaire au moment de l’animation et des protocoles afférents, le nombre de participants pourra être réduit ou l’animation pourra être annulée..

2023-06-23 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-23 16:30:00. .

Lieu de rdv transmis à la réservation

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



With its 80 shaded hectares spread over the communes of Saint-Aubin d’Arquenay, Colleville-Montgomery and Ouistreham, the Caprice wood shelters an interesting flora and a varied fauna less than one kilometer from the beach.

Meeting point will be communicated upon reservation.

Please bring adapted shoes.

* Taking into account the sanitary context at the time of the animation and the related protocols, the number of participants could be reduced or the animation could be cancelled.

Con sus 80 hectáreas de sombra repartidas entre los municipios de Saint-Aubin d’Arquenay, Colleville-Montgomery y Ouistreham, el bosque de Caprice alberga una interesante flora y una variada fauna a menos de un kilómetro de la playa.

El punto de encuentro se comunicará previa reserva.

Se ruega traer calzado adecuado.

* Debido al contexto sanitario en el momento del evento y a los protocolos correspondientes, el número de participantes puede reducirse o el evento puede cancelarse.

Mit seinen 80 schattigen Hektar, die sich über die Gemeinden Saint-Aubin d’Arquenay, Colleville-Montgomery und Ouistreham verteilen, beherbergt der Bois du Caprice eine interessante Flora und eine vielfältige Fauna, weniger als einen Kilometer vom Strand entfernt.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

Bitte geeignetes Schuhwerk mitbringen.

* Aufgrund der Gesundheitslage zum Zeitpunkt der Veranstaltung und der damit verbundenen Protokolle kann die Teilnehmerzahl reduziert oder die Veranstaltung abgesagt werden.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité