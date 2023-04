La galerie d’art Delobel présente Margot et Tamazh Esplanade Lofi, 26 mai 2023, Ouistreham.

Artistes Augeronnes, Margot et Tamazh vous invitent à un voyage autour de la couleur et vous plongent dans deux univers distincts et intenses.

Deux façons modernes et très personnelles de travailler et utiliser la couleur, l’une vive et franche, l’autre en superpositions et transparences.

Une invitation à la réflexion, à la rêverie autour de toiles qui s’inscrivent dans une mouvance très contemporaine.

Une association, deux conceptions et réalisations, deux mondes artistiques qui loin d’être antinomiques se parlent et se répondent..

Vendredi 2023-05-26 à ; fin : 2023-06-01 . .

Esplanade Lofi Galerie d’art Delobel

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Augeronnes artists, Margot and Tamazh invite you to a journey around the color and plunge you into two distinct and intense universes.

Two modern and very personal ways of working and using color, one vivid and frank, the other in overlays and transparencies.

An invitation to reflection, to reverie around paintings that are part of a very contemporary movement.

An association, two conceptions and realizations, two artistic worlds which far from being antinomic speak and answer each other.

Margot y Tamazh, artistas de Augeronnes, le invitan a un viaje en torno al color y le sumergen en dos universos distintos e intensos.

Dos formas modernas y muy personales de trabajar y utilizar el color, una viva y franca, la otra en superposiciones y transparencias.

Una invitación a la reflexión, a soñar despierto en torno a lienzos que forman parte de un movimiento muy contemporáneo.

Una asociación, dos concepciones y realizaciones, dos mundos artísticos que lejos de ser antinómicos se hablan y se responden.

Die Augeron-Künstlerinnen Margot und Tamazh laden Sie zu einer Reise rund um die Farbe ein und lassen Sie in zwei unterschiedliche und intensive Welten eintauchen.

Zwei moderne und sehr persönliche Arten, mit Farbe zu arbeiten und sie zu verwenden, die eine lebhaft und klar, die andere mit Überlagerungen und Transparenzen.

Eine Einladung zum Nachdenken und Träumen rund um die Gemälde, die sich in eine sehr zeitgenössische Bewegung einfügen.

Eine Assoziation, zwei Konzeptionen und Realisierungen, zwei künstlerische Welten, die weit davon entfernt sind, sich gegenseitig zu widersprechen und zu beantworten.

