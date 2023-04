La galerie d’art Delobel présente Domalas Esplanade Lofi, 19 mai 2023, Ouistreham.

Les peintures colorées de Domalas traduisent ses émotions face à la nature des diverses régions où il a habité. Paysages, marines ou belles architectures de notre région, ses œuvres débordent d’espérance et de poésie, en constante recherche de la lumière. C’est ce qu’il trouve dans notre belle Normandie, berceau de la peinture impressionniste. Ses œuvres sont réalisées pour la plupart au couteau en peinture à l’huile avec beaucoup de matière et une touche forte faite de superpositions. Et à l’aquarelle, un travail très précis non dénué d’émotions. Il aime aussi partager son travail par l’enseignement et par la démonstration de ses différentes techniques.

Démonstration d’aquarelle : Mardi 23 Mai à 15h..

Vendredi 2023-05-19 à ; fin : 2023-05-25 . .

Esplanade Lofi Galerie d’art Delobel

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Domalas’ colorful paintings translate his emotions towards the nature of the various regions where he has lived. Landscapes, seascapes or beautiful architecture of our region, his works are full of hope and poetry, in constant search of light. This is what he finds in our beautiful Normandy, cradle of impressionist painting. His works are mostly done with a knife in oil paint with a lot of material and a strong touch made of superimpositions. And in watercolor, a very precise work not devoid of emotions. He also likes to share his work by teaching and demonstrating his different techniques.

Watercolor demonstration: Tuesday May 23 at 3pm.

Los coloridos cuadros de Domalas expresan sus emociones sobre la naturaleza de las distintas regiones en las que ha vivido. Paisajes, marinas o bellas arquitecturas de nuestra región, sus obras están llenas de esperanza y poesía, en constante búsqueda de la luz. Esto es lo que encuentra en nuestra bella Normandía, cuna de la pintura impresionista. La mayoría de sus obras están realizadas a cuchillo en óleo con mucha sustancia y un toque fuerte hecho de superposiciones. Y en acuarela, un trabajo muy preciso no exento de emociones. También le gusta compartir su trabajo enseñando y demostrando sus diferentes técnicas.

Demostración de acuarela: martes 23 de mayo a las 15h.

Domalas’ farbenfrohe Gemälde spiegeln seine Emotionen angesichts der Natur der verschiedenen Regionen wider, in denen er gelebt hat. Ob Landschaften, Meeresbilder oder die schöne Architektur unserer Region, seine Werke sprühen vor Hoffnung und Poesie und sind auf der ständigen Suche nach dem Licht. Dieses findet er in unserer schönen Normandie, der Wiege der impressionistischen Malerei. Seine Werke sind größtenteils mit dem Messer in Ölfarben gemalt, mit viel Materie und einem starken Pinselstrich, der aus Überlagerungen besteht. Und in Aquarell, einer sehr präzisen Arbeit, die nicht ohne Emotionen ist. Er teilt seine Arbeit auch gerne mit anderen, indem er sie unterrichtet und seine verschiedenen Techniken vorführt.

Aquarell-Demonstration: Dienstag, 23. Mai um 15 Uhr.

