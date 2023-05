Tournoi de tennis de table Route de Lion, 18 mai 2023, Ouistreham.

Venez assister au tournoi phare de tennis de table de Ouistreham !

10 tableaux (à partir de 08h30)

TA 500pts – 799pts

TB 500pts – 999pts

TC 800 pts – 1 199pts

TD 1 000pts – 1 399pts

TE 1 200pts – 1 599pts

TF 1 400pts – 1 799pts

TG 1 600pts à 2 099pts

TH 1 800pts à N°400

TI Toutes Catégories

TJ 500pts à 1 599 pts (féminines)

Restauration chaude et froide sur place..

2023-05-18 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-18 18:00:00. .

Route de Lion Tennis Couverts

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and attend Ouistreham’s flagship table tennis tournament!

10 tables (starting at 08h30)

TA 500pts ? 799pts

TB 500pts ? 999pts

TC 800pts ? 1 199pts

TD 1,000pts ? 1399pts

TE 1200pts ? 1,599pts

TF 1400pts ? 1,799pts

TG 1,600pts to 2,099pts

TH 1,800pts to No. 400

TI All Categories

TJ 500pts to 1 599 pts (women)

Hot and cold catering on site.

¡Venga a ver el torneo de tenis de mesa más importante de Ouistreham!

10 mesas (a partir de las 08h30)

TA 500pts ? 799pts

TB 500pts ? 999pts

TC 800pts ? 1.199 pts

TD 1.000 pts ? 1399 pts

TE 1.200 pts ? 1.599 pts

TF 1400 pts ? 1.799 pts

TG 1.600 pts a 2.099 pts

TH 1.800pts a nº 400

TI Todas las categorías

TJ 500pts a 1 599 pts (mujeres)

Catering frío y caliente in situ.

Seien Sie dabei, wenn das Flaggschiff-Tischtennisturnier von Ouistreham stattfindet!

10 Tabellen (ab 08:30 Uhr)

TA 500pts ? 799pts

TB 500pts ? 999pts

TC 800 pts ? 1.199pts

TD 1.000pts ? 1 399pkt

TE 1.200pts ? 1 599pts

TF 1 400pts ? 1 799pts

TG 1 600Pkt. bis 2 099Pkt

TH 1.800pts bis N°400

TI Alle Kategorien

TJ 500pts bis 1 599 pts (Frauen)

Warme und kalte Verpflegung vor Ort.

