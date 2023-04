Salon de l’auto Place Alfred Thomas, 13 mai 2023, Ouistreham.

Le salon de l’auto et de l’écomobilité est de retour pour une nouvelle édition à Ouistreham.

Venez découvrir les vélos et trottinettes Gétapony ainsi que les différents modèles de 16 marques auto.

Ne manquez pas la table ronde sur le théme de l’Eco Mobilité le samedi 13 Mai dans un des salons de la résidence sénior des « Jardins d’Arcadie » à 11H..

Samedi 2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Place Alfred Thomas

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The car and ecomobility show is back for a new edition in Ouistreham.

Come and discover the bikes and scooters from Gétapony as well as the different models of 16 car brands.

Don’t miss the round table on the theme of Eco Mobility on Saturday, May 13 in one of the lounges of the senior residence « Jardins d’Arcadie » at 11am.

El salón del automóvil y la ecomovilidad vuelve una edición más a Ouistreham.

Venga a descubrir las bicicletas y scooters Gétapony, así como los diferentes modelos de 16 marcas de automóviles.

No se pierda la mesa redonda sobre el tema de la ecomovilidad el sábado 13 de mayo en uno de los salones de la residencia de ancianos « Jardins d’Arcadie » a las 11h.

Die Auto- und Ökomobilitätsmesse ist für eine neue Ausgabe nach Ouistreham zurückgekehrt.

Entdecken Sie die Fahrräder und Roller von Gétapony sowie die verschiedenen Modelle von 16 Automarken.

Verpassen Sie nicht die Podiumsdiskussion zum Thema Ökomobilität am Samstag, den 13. Mai, in einem der Salons der Seniorenresidenz « Jardins d’Arcadie » um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité