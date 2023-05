Musique et mouvements 0-4ans 11 rue des Arts, 5 mai 2023, Ouistreham.

Le Pavillon de Ouistreham organise un atelier musique et mouvements pour les enfants de 0 à 4 ans.

8 enfants par séance..

2023-05-05 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-05 10:30:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The Pavillon de Ouistreham organizes a music and movement workshop for children from 0 to 4 years old.

8 children per session.

El Pavillon de Ouistreham organiza un taller de música y movimiento para niños de 0 a 4 años.

8 niños por sesión.

Der Pavillon in Ouistreham organisiert einen Musik- und Bewegungsworkshop für Kinder von 0 bis 4 Jahren.

8 Kinder pro Sitzung.

Mise à jour le 2023-04-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité