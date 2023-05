Swing to Bop Le Dansoir, 5 mai 2023, .

Le vendredi 5 mai, Le Dansoir Karine Saporta accueille le Camion Jazz pour un concert du groupe de jazz Swing to Bop.

Entre compositions originales et reprises de standards des années 30/40, le public pourra voyager aux sons entrainants des références du swing et du bebop que sont Coleman Hawkins, Charlie Christian, Benny Goodman ou Thelonious Monk. Ce quartet propose une musique directe et généreuse dans laquelle swing et lyrisme sont des valeurs incontournables.

Ce premier concert est le début d’une résidence sur le temps long. Le Camion Jazz intègre la programmation du Dansoir à Ouistreham pour plusieurs rendez-vous musicaux, de création, de stage et masterclass destinés aux musiciens ainsi que de concerts et bals swing ouverts au public.

Cette résidence permettra de mener différents projets avec plusieurs partenaires et d’expérimenter de nouvelles propositions et de rencontrer le public de la Côte de Nacre..

2023-05-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-05 22:30:00. .

Le Dansoir Prairies de la Mer

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



On Friday May 5th, Le Dansoir Karine Saporta welcomes the Camion Jazz for a concert of the jazz group Swing to Bop.

Between original compositions and covers of standards from the 30s and 40s, the audience will be able to travel to the lively sounds of the references of swing and bebop such as Coleman Hawkins, Charlie Christian, Benny Goodman or Thelonious Monk. This quartet proposes a direct and generous music in which swing and lyricism are essential values.

This first concert is the beginning of a long term residency. The Camion Jazz will be part of the program of the Dansoir in Ouistreham for several musical events, creation, training courses and master classes for musicians as well as concerts and swing balls open to the public.

This residency will allow to lead different projects with several partners and to experiment new proposals and to meet the public of the Côte de Nacre.

El viernes 5 de mayo, Le Dansoir Karine Saporta acoge en el Camion Jazz un concierto del grupo de jazz Swing to Bop.

Entre composiciones originales y versiones de estándares de los años 30 y 40, el público podrá viajar a los sonidos vivos de referentes del swing y el bebop como Coleman Hawkins, Charlie Christian, Benny Goodman o Thelonious Monk. Este cuarteto ofrece una música directa y generosa en la que el swing y el lirismo son valores esenciales.

Este primer concierto es el comienzo de una residencia de larga duración. El Camion Jazz formará parte de la programación del Dansoir de Ouistreham para diversas manifestaciones musicales y creativas, talleres y masterclasses para músicos, así como conciertos y bailes de swing abiertos al público.

Esta residencia nos permitirá llevar a cabo diferentes proyectos con varios socios y experimentar con nuevas propuestas y conocer al público de la Côte de Nacre.

Am Freitag, den 5. Mai, empfängt Le Dansoir Karine Saporta den Camion Jazz für ein Konzert der Jazzgruppe Swing to Bop.

Zwischen Originalkompositionen und Coverversionen von Standards der 30er und 40er Jahre kann das Publikum zu den mitreißenden Klängen der Referenzen des Swing und des Bebop wie Coleman Hawkins, Charlie Christian, Benny Goodman oder Thelonious Monk reisen. Dieses Quartett bietet eine direkte und großzügige Musik, in der Swing und Lyrik unumgängliche Werte sind.

Dieses erste Konzert ist der Beginn einer langfristigen Residenz. Le Camion Jazz wird in das Programm des Dansoir in Ouistreham aufgenommen, wo mehrere musikalische Veranstaltungen, Kreationen, Workshops und Masterclasses für Musiker sowie Konzerte und Swing-Bälle für das Publikum stattfinden.

Diese Residenz wird es ermöglichen, verschiedene Projekte mit mehreren Partnern durchzuführen, neue Angebote auszuprobieren und das Publikum der Côte de Nacre kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-04-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité