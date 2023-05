Atelier Cuisine du monde 11 rue des Arts, 3 mai 2023, .

Venez péparer de bons petits plats et découvrir de nouvelles recettes !

Confection et repas partagé ensuite. Atelier cuisine animé par la référente famille du centre socioculturel.

Ouvert à tous, 2 euros de participation.

Réservation auprès de l’accueil du Pavillon.

2023-05-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-03 12:00:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and prepare some good food and discover new recipes!

Preparation and shared meal afterwards. Cooking workshop animated by the family advisor of the sociocultural center.

Open to all, 2 euros participation.

Reservation at the reception of the Pavillon

¡Venga a preparar una buena comida y a descubrir nuevas recetas!

Después, prepara y comparte una comida. Taller de cocina dirigido por la asesora familiar del centro sociocultural.

Abierto a todos, 2 euros de participación.

Reserva en la recepción del Pavillon

Bereiten Sie leckere Gerichte zu und entdecken Sie neue Rezepte!

Anschließend Herstellung und gemeinsames Essen. Kochworkshop unter der Leitung der Familienreferentin des soziokulturellen Zentrums.

Offen für alle, 2 Euro Teilnahmegebühr.

Reservierung an der Rezeption des Pavillons

