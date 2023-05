Lecture autour du jardin + plantation petite graine + découpe laser pancarte 11 rue des Arts, 3 mai 2023, .

Le Pavillon de Ouistreham propose de venir participer à trois ateliers : Lecture autour du jardin + plantation petite graine + découpe laser pancarte..

2023-05-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-03 12:00:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The Pavillon de Ouistreham proposes to come and participate in three workshops: Reading about the garden + planting a small seed + laser cutting a sign.

El Pavillon de Ouistreham le propone venir y participar en tres talleres: Lectura sobre el jardín + plantación de una pequeña semilla + corte con láser de un cartel.

Der Pavillon in Ouistreham bietet die Möglichkeit, an drei Workshops teilzunehmen: Lesen rund um den Garten + Pflanzung kleiner Samen + Laserschneiden von Schildern.

