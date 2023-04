Rassemblement de voitures anciennes Esplanade Alexandre Lofi, 30 avril 2023, Ouistreham.

Les rassemblements de voitures anciennes reprennent !

Tous les derniers dimanches de chaque mois, le comité de jumelage avec Angmering vous propose de venir admirer les voitures anciennes, exposées sur l’esplanade Lofi..

2023-04-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-30 12:00:00. .

Esplanade Alexandre Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The classic car gatherings are back on!

Every last Sunday of the month, the twinning committee with Angmering invites you to come and admire the vintage cars on display on the Lofi esplanade.

Vuelven las concentraciones de coches clásicos

Cada último domingo del mes, el comité de hermanamiento con Angmering le invita a venir a admirar los coches de época expuestos en la explanada de Lofi.

Die Oldtimertreffen beginnen wieder!

Jeden letzten Sonntag im Monat lädt Sie das Partnerschaftskomitee mit Angmering ein, die Oldtimer zu bewundern, die auf der Esplanade Lofi ausgestellt sind.

