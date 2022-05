Ouïr l’Inouï – Un parcours sonore Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mai 2022, Saint-Pol-sur-Ternoise.

Ouïr l’Inouï – Un parcours sonore Place Pompidou Saint-Pol-sur-Ternoise

2022-05-31 – 2022-05-31

Place Pompidou Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais

Saint-Pol-sur-Ternoise Après plusieurs mois de résidence sur le territoire, Jean Christophe Cheneval et Olivier Lautem vous invitent à ouïr l’inouï du Ternois à travers un parcours sonore original imaginé dans le centre-ville de Saint-Pol-sur-Ternoise. Ce projet de composition musicale mené en collaboration avec les habitants et l’école de musique intercommunale marque l’aboutissement d’un travail de longue haleine initié sur le territoire depuis septembre 2020. Tendez l’oreille : les inouïs polopolitains sauront vous surprendre !

Un projet imaginé et créé par Jean-Christophe CHENEVAL et Olivier LAUTEM dans le cadre de leur spectacle Ouïr l’Inouï.

Avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, Ternoiscom, Vailloline productions, l’école de Musique Intercommunale et la ville de Saint-Pol-sur-Ternoise.

contact@ternoiscom.fr http://www.ternoiscom.fr/

