Tours Espace de vie sociale de Rochepinard Indre-et-Loire, Tours Ouiiiiii Espace de vie sociale de Rochepinard Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Ouiiiiii Espace de vie sociale de Rochepinard, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Tours. Ouiiiiii

du samedi 10 juillet au lundi 12 juillet à Espace de vie sociale de Rochepinard

La compagnie Möbius-Band commence à répéter une nouvelle création prévue pour 2022, « Ouiiiiii ! », en plein cœur du quartier prioritaire de Rochepinard à Tours. Il s’agit d’une forme théâtrale légère en direction des adolescents, qui aborde la question de la sexualité, de l’amour et du consentement, pour aider les jeunes d’aujourd’hui à appréhender la sexualité d’une autre manière que par la pornographie disponible sur internet. **Les horaires indiquent les heures d’accueil de l’Espace de vie sociale de Rochepinard, pour plus d’information, veuillez contacter le 06 49 10 00 31.** **D’autres dates sont à venir en septembre.** Théâtre Espace de vie sociale de Rochepinard 16 jardin Guillaume Bouzignac 37000 TOURS Tours Raspail Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T12:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T12:00:00;2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace de vie sociale de Rochepinard Adresse 16 jardin Guillaume Bouzignac 37000 TOURS Ville Tours lieuville Espace de vie sociale de Rochepinard Tours