Ouïe air, 29 juillet 2022, .

Ouïe air

2022-07-29 – 2022-07-29

Par Lucie Etienne (voix), Eric Jankowski (contrebasse) et Christian Régnier (claviers)

Ouïe air propose une musique actuelle qui s’appuie sur les canons esthétiques d’un jazz en fusion tout en s’écartant de son environnement et de ses conventions habituelles. Les compositions mélangent écriture et improvisation dans un discours tantôt lyrique et onirique, tantôt incisif et festif, le tout teinté d’une pointe d’électro ; une invitation au voyage, à la danse, à la fantaisie et à la liberté.

fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/

