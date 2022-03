OUI ! Toulouse, 18 mars 2022, Toulouse.

OUI ! CAFE THEATRE LES 3 T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse

2022-03-18 – 2022-03-18 CAFE THEATRE LES 3 T 40 Rue Gabriel Péri

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

Pour Valérie et Stéphane, organiser un mariage c’est le parcours du combattant ! Alors quand Walter, un “grand” wedding planner, plus tyrannique que belle-maman et plus “fashionista” que Cristina Cordula leur propose ses services, c’est un miracle… ou presque ! Le mariage sera-t-il à la hauteur du OUI tant attendu ?!

Pour le meilleur et pour le pire, c’est ce que l’on se dit le jour J. Et bien le pire peut véritablement démarrer avant…

Une comédie de Pascal Rocher.

Durée : 1h15

Pour Valérie et Stéphane, organiser un mariage c’est le parcours du combattant ! Alors quand Walter, un “grand” wedding planner, plus tyrannique que belle-maman et plus “fashionista” que Cristina Cordula leur propose ses services, c’est un miracle… ou presque ! Le mariage sera-t-il à la hauteur du OUI tant attendu ?!

CAFE THEATRE LES 3 T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE