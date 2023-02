Oui Tonton – théâtre Salle polyvalente La Chapelle-Aubareil OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère La Chapelle-Aubareil Catégories d’Évènement: Dordogne

La Chapelle-Aubareil

Oui Tonton – théâtre Salle polyvalente, 4 mars 2023, La Chapelle-Aubareil OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère La Chapelle-Aubareil. Oui Tonton – théâtre Route de Saint-Géniès Salle polyvalente La Chapelle-Aubareil Dordogne Salle polyvalente Route de Saint-Géniès

2023-03-04 21:00:00 – 2023-12-31

Salle polyvalente Route de Saint-Géniès

La Chapelle-Aubareil

Dordogne La Chapelle-Aubareil Le Théâtre de Poche de Sarlat et l’Amicale laïque Les Diables Rouges vous propose une pièce de théâtre de Matie-Laure Monturet « Oui tonton ».

Avec Régine Esclafer, Denis Thibault, Sylvia Guinot, Denis Monribot, Gilles Escalfer et Pierre Le Rouzo. Ouverture des portes à 20h30. Le Théâtre de Poche de Sarlat et l’Amicale laïque Les Diables Rouges vous propose une pièce de théâtre de Matie-Laure Monturet « Oui tonton ». +33 5 53 50 72 11 ©OpenClipart-vectors de Pixabay

Salle polyvalente Route de Saint-Géniès La Chapelle-Aubareil

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, La Chapelle-Aubareil Autres Lieu La Chapelle-Aubareil Adresse La Chapelle-Aubareil Dordogne OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Salle polyvalente Route de Saint-Géniès Ville La Chapelle-Aubareil OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère La Chapelle-Aubareil lieuville Salle polyvalente Route de Saint-Géniès La Chapelle-Aubareil Departement Dordogne

La Chapelle-Aubareil La Chapelle-Aubareil OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère La Chapelle-Aubareil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-aubareil ot lascaux-dordogne, vallee vezere la chapelle-aubareil/

Oui Tonton – théâtre Salle polyvalente 2023-03-04 was last modified: by Oui Tonton – théâtre Salle polyvalente La Chapelle-Aubareil 4 mars 2023 Dordogne La Chapelle-Aubareil OT Lascaux-Dordogne Route de Saint Geniès Salle Polyvalente La Chapelle-Aubareil Dordogne Salle Polyvalente La Chapelle-Aubareil Vallée Vézère

La Chapelle-Aubareil OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère La Chapelle-Aubareil Dordogne