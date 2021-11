Bègles Le Coup de Théâtre Bègles, Gironde Oui Le Coup de Théâtre Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Dépassé par l’organisation de son mariage, un couple de banlieue fait appel à un wedding planer très parisien. … La rencontre de deux univers et de trois personnages vraiment différents qui vont, ensemble et non sans mal, préparer un mariage ! Improbable, explosif et hilarant !

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 15€ / Tarif ado (8-17ans) : 15€ / Gratuit moins de 8 ans

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:45:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T21:45:00;2021-12-01T20:30:00 2021-12-01T21:45:00;2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T21:45:00;2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T21:45:00;2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T21:45:00;2021-12-08T20:30:00 2021-12-08T21:45:00;2021-12-09T20:30:00 2021-12-09T21:45:00;2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T21:45:00;2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T21:45:00;2021-12-15T20:30:00 2021-12-15T21:45:00;2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T21:45:00;2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T21:45:00;2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T21:45:00;2021-12-22T20:30:00 2021-12-22T21:45:00;2021-12-23T20:30:00 2021-12-23T21:45:00;2021-12-29T20:30:00 2021-12-29T21:45:00;2021-12-30T20:30:00 2021-12-30T21:45:00;2022-01-06T20:30:00 2022-01-06T21:45:00;2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T21:45:00;2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T21:45:00

